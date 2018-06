Berlin (dpa) - Schneemassen und Blitzeis machen Europa immer mehr zu schaffen. In Polen sind erneut neun Menschen erfroren. Die Zahl der Kältetoten in Polen ist damit auf 61 gestiegen. Trotz aller Warnungen vor defekten Kohleöfen werden auch immer neue Vergiftungsfälle durch Kohlenmonoxid bekannt. In Serbien und Italien löste starker Schneefall ein Verkehrschaos aus. Serbien rief im ganzen Land die «Ausnahmesituation» aus. Ähnlich betroffen war auch Bosnien. In Rumänien und Bulgarien kam nach dem Schnee der Regen und sorgte für tückisches Glatteis.

