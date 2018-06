Köln (SID) - Die Los Angeles Clippers müssen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) vermutlich einige Zeit auf Chauncey Billups verzichten. Der Point Guard zog sich beim 107:102-Auswärtserfolg seiner Mannschaft bei den Orlando Magic am Montag ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung an der linken Achillessehne zu. Eine Untersuchung am Dienstag soll genauere Informationen über die Ausfallzeit geben.

In der Eastern Conference bangen auch die New York Knicks um einen ihrer Leistungsträger. Beim Heimsieg gegen die Utah Jazz musste Carmelo Anthony das Spielfeld mit Schmerzen an der rechten Leiste vorzeitig verlassen. Der Topscorer soll nach Vereinsangaben allerdings nicht langfristig ausfallen. Neben Anthony müssen die Knicks auch weiterhin auf Amare Stoudemire verzichten, der nach dem Tod seines Bruders vom Spielbetrieb freigestellt wurde.