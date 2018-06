Athen/Berlin (dpa) - In Griechenland steht eine Einigung der Regierungsparteien auf das neue Sparprogramm offenbar unmittelbar bevor.

Wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr, ist die Sparliste, die Voraussetzung für neue Milliarden-Finanzhilfen an das pleitebedrohte Euro-Land ist, fertiggestellt. Sie sollte am Abend von den Vorsitzenden der regierungsstützenden Parteien bei einem Spitzentreffen mit Ministerpräsident Lucas Papademos gebilligt werden.

Bereits am Mittwoch könnte dann der Ministerrat das Papier auf den Weg bringen. Dann könnten am Donnerstag die Beratungen mit den Finanzkontrolleuren von EU, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) abgeschlossen werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet einen Abschluss der Spar-Verhandlungen bis Donnerstagabend. Es sei wahrscheinlich, dass die Finanzminister der Eurogruppe dann tagen könnten. Es sei möglich, dass der «Troika»-Bericht bis dahin fertig sei, sagte sie am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion nach Teilnehmerangaben.