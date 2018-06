New York (dpa) - Der Super Bowl hat nicht nur für sportliche, sondern auch für Medienrekorde gesorgt. Das Endspiel der US-Footballmeisterschaft wurde nach Angaben des Senders NBC von mehr als 111 Millionen Menschen in den USA gesehen. Das sei der höchste Wert in der Geschichte des US-Fernsehens. Wie immer war die Quote in der zweiten Halbzeit höher. Die spektakuläre Halbzeitshow von Madonna hatten 114 Millionen eingeschaltet - fast vier Millionen mehr als vor vier Jahren, als die Black Eyed Peas die Pause überbrückten.

