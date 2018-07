Frankfurt/Main (SID) - Boomliga Bundesliga: Mit durchschnittlich 44.345 Zuschauern wurde in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde ein Rekord erzielt und der höchste Zuschauerschnitt in der Geschichte erreicht. Insgesamt 6,78 Millionen Zuschauer besuchten die 153 Spiele der Hinrunde - eine Steigerung um sieben Prozent im Vergleich zur Hinserie der vergangenen Saison. Die Eintrittspreise sind sogar leicht gesunken.

Durchschnittlich kostete ein Ticket für einen Stadionbesuch 22,43. In der englischen Premier League ist der Kartenpreis fast doppelt so hoch. "Die Zahlen sind ein Beleg für die Attraktivität des Wettbewerbs Bundesliga, der die Fans mit hochklassigem Sport und Spannung wie in kaum einer anderen Liga begeistert. Zudem geht die Strategie der Klubs mit moderaten Ticketpreisen, großem Komfort und hohen Sicherheitsstandards offensichtlich auf", sagte Christian Seifert, Vorsitzender der DFL-Geschäftsführung.

In der 2. Bundesliga ist das Interesse ebenfalls gestiegen. 17.125 Zuschauer besuchten durchschnittlich die Spiele. Das sind 27 Prozent mehr als in der Hinrunde der vergangenen Saison (13.474).

Insgesamt besuchten in der ersten Saisonhälfte 9,40 Millionen Zuschauer die 306 Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga. Dies entspricht einer Steigerung von über einer Million Zuschauern.