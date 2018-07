London (dpa) - Trotz seiner Absetzung als Kapitän will John Terry seine Karriere in der englischen Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen. Das meldete der britische Sender BBC unter Berufung auf das Umfeld des Chelsea-Innenverteidigers.

Der Verband hatte dem 31-Jährigen das Amt des Spielführers entzogen, weil er im Oktober in einem Premier-League-Spiel den dunkelhäutigen Anton Ferdinand (Queens Park Rangers) rassistisch beleidigt haben soll. Terry muss sich wegen des Vorwurfs auch vor Gericht verantworten, das Hauptverfahren beginnt am 9. Juli. Der Chelsea-Profi beteuert seine Unschuld.

Unterdessen hat sich der Trainer von Manchester United, Sir Alex Ferguson, in der Debatte auf die Seite von Nationalcoach Fabio Capello geschlagen. Capello, der mit Terrys Absetzung nicht einverstanden war, dürfe seine Meinung äußern, sagte der Schotte bei den Laureus Sports Awards in London. «Ohne Zweifel ist die wichtigste Person in einem Fußballverein der Trainer», meinte Ferguson. Der Chef der Spielergewerkschaft, Gordon Taylor, hingegen äußerte BBC gegenüber, er verstehe die Haltung Capellos nicht. «Ich weiß nicht, zu welchem Zweck das dient.»