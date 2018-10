Moskau (dpa) - Kinderschänder können in Russland künftig chemisch kastriert werden. Das Parlament in Moskau verabschiedete in dritter und letzter Lesung ein Gesetz über die freiwillige chemische Kastration für Pädophile. Außerdem verschärfte die Staatsduma insgesamt die Strafen für Sexualverbrechen an Kindern. So werden künftig Sexualstraftaten an Kindern unter 14 Jahren mit Gefängnis geahndet und dürfen nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden, hieß es. Die Initiative des Kreml war in Russland auf breite Zustimmung gestoßen.

