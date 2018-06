Dubai (dpa) - Die arabischen Golfstaaten wollen angeblich dem Beispiel Tunesiens folgen und die Botschafter Syriens ausweisen. Das meldete der in Dubai ansässige Nachrichtensender Al-Arabija. Tunesien hatte den syrischen Botschafter am vergangenen Wochenende aus Protest gegen die Militäroffensive in der Stadt Homs zur unerwünschten Person erklärt. Die Außenminister der Mitgliedstaaten des Golfkooperationsrates wollen am Samstag in Riad über ihr gemeinsames Vorgehen im Syrien-Konflikt beraten.

