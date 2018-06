Addis Abeba (dpa) - Die radikalislamische Sekte Boko Haram hat erneut eine Reihe von Anschlägen in den nordnigerianischen Städten Kano und Maiduguri verübt. Ob es Tote oder Verletzte gegeben hat, ist noch unklar. Hauptziel der Gruppe seien zwei Polizeiwachen in Kano gewesen, in denen mehr als 100 Sektenmitglieder festgehalten würden, sagten Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur dpa. Es seien Explosionen und Schüsse zu hören gewesen, sagte eine Augenzeugin. Auch in Maiduguri, der Hochburg der Sekte, gab es Explosionen. Ziel des Angriffs war laut Medienberichten ein Marktplatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.