Colombo (dpa) - Unter wachsendem innenpolitischen Druck ist der erste demokratisch gewählte Präsident der Malediven, Mohamed Nasheed, zurückgetreten. Ein Regierungssprecher in Male sagte, Vizepräsident Mohammed Waheed Hassan werde noch heute die Amtsgeschäfte übernehmen. Maledivische Medien hatten zuvor von einem Putschversuch berichtet. In einer «Botschaft an das Volk» auf seiner Homepage rief Waheed - noch in seiner Funktion als Vizepräsident - die staatlichen Institutionen dazu auf, die Verfassung zu achten.

