Los Angeles (dpa) - Scharfes Gulasch und mildes Wetter zu Zsa Zsa Gabors 95. Geburtstag: Die frühere Hollywood-Diva hat am Montag in ihrer Villa in Bel Air mit 130 Gästen gefeiert.

«Meine Frau war ganz happy, dass so viel los war», sagte der achte Ehemann der Schauspielerin, Frederic Prinz von Anhalt (68), der Nachrichtenagentur dpa. Die bettlägerige, beinamputierte Schauspielerin konnte die Feier aber nur vom Krankenbett aus verfolgen.

Fünf Gäste durften persönlich gratulieren: Der frühere Talk-Showhost Larrry King, die Schauspielerinnen Connie Stevens und Lainie Kazan sowie der deutsche und ungarische Konsul. Von der riesigen Geburtstagstorte von dem Team um Oscar-Chefkoch Wolfgang Puck durfte Gabor allerdings nichts essen. Die Schauspielerin wird seit Monaten künstlich ernährt.

Dafür hätten die Gäste zugelangt, meint der gebürtige Deutsche. «Die Leute haben die riesige Torte weggeputzt und den ganzen Champagner getrunken». Von Anhalt zufolge tummelten sich die Gäste, darunter Mickey Rourke und Comedy-Star Bruce Villanche, noch bis in den Abend hinein auf der Pool-Terrasse.

Mit ihren Affären, ihrem extravaganten Lebensstil und der langen Liste von Ehemännern, darunter der Hotelmagnat Conrad Hilton, hatte Gabor einst in Hollywoods Klatschspalten einen festen Platz. In «Moulin Rouge» (1952) durfte sie unter der Regie von John Houston ihren Co-Star José Ferrer verführen. Zuletzt trat sie 1996 in «Die Brady Family» vor die Fernsehkamera.