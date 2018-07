Nach Contador-Urteil: Team droht Herabstufung

Berlin (dpa) - Nach der Doping-Strafe gegen Alberto Contador droht seinem Radrennstall Saxo Bank die Aberkennung des Elitestatus. Wie der Weltverband UCI bekanntgab, wird die Lizenzierungskommission prüfen, ob die Streichung aller Ergebnisse des Spaniers seit Juli 2010 Folgen für die dänische Equipe von Teamchef Bjarne Riis hat. Nach Angaben der UCI gingen 68 Prozent der 2011 erzielten Punkte für Saxo Bank auf das Konto Contadors. «Wenn man diese Zähler (...) nicht berücksichtigt, erfüllt das Team nicht mehr die sportlichen Kriterien für die UCI WorldTour», teilte der Weltverband mit.

Neuer Doping-Nachweis für Wachstumshormon vor der Einführung

Lausanne (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat einen effektiveren Nachweis für den Missbrauch des Wachstumshormons HGH im Sport angekündigt. «Wir hoffen, den Test noch in diesem Jahr einführen zu können. Er wird dem Anti-Doping-Kampf ein neues Fenster öffnen», erklärte WADA-Generaldirektor David Howman am Dienstag bei einem Workshop in Lausanne. Möglicherweise wird der neue HGH-Test schon bei den Olympischen Spielen in London zum Einsatz kommen. Das neue Analyseverfahren soll einen Nachweis auch mehrere Wochen danach noch möglich machen.

Bundesliga mit Rekord-Hinrunde: Höchster Zuschauerschnitt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Bundesliga boomt und steuert nach einer Rekord-Hinrunde auf eine erneute Besucherbestmarke zu. Die 153 Spiele vor der Winterpause besuchten insgesamt 6,78 Millionen Fans - so viele wie nie zuvor in der Bundesliga-Geschichte. Der Durchschnitt von 44 345 Zuschauern pro Spiel bedeutete eine Steigerung um sieben Prozent gegenüber der Hinrunde der vergangenen Saison.

St. Pauli stimmt DFB-Antrag nach Kassenrollen-Wurf nicht zu

Hamburg (dpa) - Dem FC St. Pauli droht nach dem Kassenrollen-Wurf eines Zuschauers am 19. Dezember 2011 eine drastische Strafe. Der Fußball-Zweitligist bekam in der vergangenen Woche einen Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses zugestellt, dem der Club aber nicht zugestimmt hat. «Aus unserer Sicht war der Antrag zu hoch, es war aber kein Geisterspiel», sagte St. Paulis Teammanager Christian Bönig am Dienstag. Details dürfe er nicht bekanntgeben. Nach Informationen der Zeitung «Hamburger Abendblatt» soll der Antrag einen teilweisen Ausschluss von Zuschauern beinhalten.

Gericht stoppt van Gaals Ernennung zu Ajax-Generaldirektor

Amsterdam (dpa) - Die Ernennung des ehemaligen Bayern-Trainers Louis van Gaal zum neuen Generaldirektor bei Ajax Amsterdam ist nicht rechtsgültig. Das hat der Gerichtshof in Amsterdam am Dienstag entschieden und damit van Gaals Intimfeind Johan Cruyff recht gegeben. Auch die Berufung von Martin Sturkenboom zum Direktor sei nicht gültig, urteilte das Gericht. Cruyff hatte geklagt, weil er sich im Ajax-Aufsichtsrat bei der Verpflichtung van Gaals von den übrigen vier Aufsichtsräten übergangen gefühlt hatte.

Haug: Erste Fahrt mit neuem Mercedes vor zweiter Testphase

Jerez de la Frontera/Stuttgart (dpa) - Der neue Formel-1-Mercedes wird vor der zweiten offiziellen Testphase auf die Strecke gehen. Das sagte Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug der Nachrichtenagentur dpa. «Wir hatten unsere Anlaufphase exakt so geplant, wie sie jetzt umgesetzt wird. Und wir werden mit unserem neuen Auto bereits einige Tage, bevor wir zum offiziellen zweiten Test am 20. Februar nach Barcelona gehen, fahren», erklärte er am Dienstag. Beim Testauftakt in Jerez de la Frontera schickt Mercedes seine Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg noch im Vorjahresmodell auf die Strecke.

Merkel verleiht «Großen Stern des Sports» an MTG Essen-Horst

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag in Berlin die Märkische Turn-Gemeinde Essen-Horst mit dem «Großen Stern des Sports» geehrt. Der Verein erhält zudem 10 000 Euro für sein soziales Engagement bei der Integration von Migranten. In der Abteilung «United Sports» versuchen Jugendliche aus sieben Ländern beim Fußball und Boxen, aber ebenso bei Museumsbesuchen und Kanu-Touren ihre Aggressionen abzubauen.