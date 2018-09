Pinto (SID) -

Radprofi Alberto Contador will trotz der zweijährigen Dopingsperre seine Karriere fortsetzen. "Ich komme mir vor wie ein Verbrecher. Aber ich werde weitermachen, obwohl ich mich nicht wohl fühle. Das alles macht mich nur noch stärker", sagte Contador am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in seinem Heimatort Pinto/Spanien. Der 29-Jährige war am Montag vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen einer positiven Dopingprobe bei der Tour de France 2010 mit einer zweijährigen Sperre belegt worden. Die Sperre läuft am 5. August dieses Jahres ab.

"Ich bin tief enttäuscht. Seit eineinhalb Jahren fühle ich mich so, das wünsche ich niemanden", sagte Contador im Hotel "Las Artes" südlich von Madrid: "Das ist ein richtiges Leiden für meine Familie und besonders für meine Frau. All das geht gegen meine Werte, die ich von Kind an gelernt habe", sagte Contador, der sich "von den Franzosen verfolgt" fühlt. Der Spanier erklärte erneut, das Mittel Clenbuterol unwissentlich über ein verunreinigtes Steak zu sich genommen zu haben.

"Ich habe alles gemacht, um meine Unschuld zu beweisen", sagte Contador und schloss weitere rechtliche Schritte nicht aus: "Meine Anwälte arbeiten in alle Richtungen. Ob wir vor ein ordentliches Gericht gehen, müssen sie entscheiden. Ich will aber bis zum letztmöglichen Schritt kämpfen." Contador betonte weiter, dass er "die Sperre nicht versteht" und "echte Qualen" leidet.

Unterstützung erhält Contador von Saxo-Bank-Teamchef Bjarne Riis, der zu "100 Prozent" hinter seinem Schützling steht. "Wir hoffen, dass man noch eine Lösung findet. Wir müssen das Urteil respektieren. Aber Alberto hat unsere volle Unterstützung, bis alles geklärt ist", sagte der Däne. Auch zahlreiche Sponsoren würden weiter zu dem Spanier halten.

Contador schloss auch einen erneuten Start bei einer Tour de France nicht aus. "Die Sperre läuft im August ab. Wenn ich zurückkomme, will ich wieder bei den besten Rennen dabei sein."