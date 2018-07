Oakland (dpa) - Ein sieben Jahre zurückliegender Datenklau bereitet dem deutschen Softwarekonzern SAP noch immer Ärger in Amerika. Dem geschädigten US-Erzrivalen Oracle sind die als Schadenersatz zugebilligten 272 Millionen Dollar zu wenig. Oracle habe keine andere Wahl, als das Verfahren neu aufzurollen, erklärten die Anwälte des Unternehmens in einem Schreiben an das zuständige Gericht im kalifornischen Oakland. «Wir bedauern, dass Oracle die Chance nicht genutzt hat, zu einer fairen Lösung der Angelegenheit zu kommen», erwiderte ein SAP-Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.