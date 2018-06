FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Dienstag in einem angespannten Umfeld weiter über der Marke von 1,31 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,3120 Dollar und damit geringfügig mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,3042 (Freitag: 1,3160) Dollar festgesetzt.

Hauptthema an den Finanzmärkten bleibt die Griechenland-Krise. Dort berät die Regierung mit der Troika - bestehend aus Experten der EU, des IWF und der EZB - über zusätzliche Einsparungen und Reformen. Zudem verhandelt die Athener Regierung mit privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt. Sollten nicht bald Einigungen erzielt werden, ist das Land Ende März pleite.

Unterdessen hat die Schweizer Nationalbank SNB ihre Entschlossenheit bekräftigt, die von ihr gesetzte Kursobergrenze des Schweizer Franken zum Euro entschlossen zu verteidigen. Die SNB toleriere keinen Euro-Frankenkurs unter dem aktuellen Mindestkurs von 1,20 Franken, sagte SNB-Interimspräsident Thomas Jordan am Dienstag in Genf. Die Notenbank sei bereit, gegebenenfalls unbeschränkt Devisen zu kaufen. Zudem könne man zusätzliche Maßnahmen ergreifen, sollte dies nötig werden. Zuletzt hatte sich der Schweizer Franken immer mehr seiner Kursobergrenze zum Euro angenähert.