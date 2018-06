Washington (dpa) - Kurz vor Beginn der Republikaner-Vorwahlen in drei weiteren US-Bundesstaaten sehen Umfragen den derzeitigen Spitzenreiter Mitt Romney weiter vorn. In Colorado prognostizierten sie einen klaren Sieg des ehemaligen Gouverneurs von Massachusetts. In Minnesota platzierten Umfragen Romney zwar hinter dem Ex-Senator Rick Santorum - jedoch weit vor seinem Hauptrivalen Newt Gingrich. Auch in Missouri stimmen die Konservativen darüber ab, wen sie am 6. November gegen Präsident Barack Obama ins Rennen schicken wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.