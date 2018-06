Offenbach (dpa) - Heute Vormittag breiten sich Wolkenfelder aus dem Südosten und Osten weiter nach Nordwesten aus. Am längsten sonnig bleibt es noch im Westen. Etwas Schnee fällt vor allem in Bayern und im östlichen Mittelgebirgsraum. An der Ostsee gibt es teils kräftige Schneeschauer.

Die Temperaturmaxima liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden zwischen -7 und -3 Grad. Sonst werden meist nur -12 bis -8 Grad erreicht, in den Mittelgebirgen bleibt es zum Teil noch kälter.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. Auf den Berggipfeln und in exponierten Küstenlagen sind vereinzelt starke Böen möglich.