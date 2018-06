Offenbach (dpa) - Deutschland zittert weiter in klirrender Kälte: Die letzte Nacht hat Temperaturen um die minus 25 Grad gebracht. In Europa steigt die Zahl der Kältetoten. Auch in Deutschland ist erneut ein Mann in dem eisigen Frost ums Leben gekommen. Insgesamt hat die Kältewelle in Europa bislang mehr als 300 Menschen das Leben gekostet. Auf den Straßen in Deutschland ist der ADAC im Dauereinsatz. Häufigste Ursache für Pannen waren kaputte oder leere Batterien, Zündanlagen und Reifen.

