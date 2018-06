Stuttgart (dpa) - Porsche hat zum Jahresbeginn den Aufwärtstrend aus dem vergangenen Jahr fortgesetzt. Im Januar lieferten die Stuttgarter 9613 Sport- und Geländewagen aus, wie das Unternehmen mitteilte. Dies entspricht einem Plus von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Eine besonders dickes Plus von 16 Prozent gab es auf dem Heimatmarkt Deutschland, aber auch im gesamten europäischen Raum sowie in den USA zogen die Verkäufe an. Nach wie vor ist der Geländewagen Cayenne das beliebteste Modell von Porsche. Auf das in Leipzig gebaute Fahrzeug entfallen mehr als die Hälfte der gesamten Verkäufe. Mittlerweile wird in drei Schichten gearbeitet, um die Wartezeiten zu verringern.