Bayreuth/Ulm (SID) - Ausgerechnet auf dem Parkett des Ligakonkurrenten BBC Bayreuth hat Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg den Grundstein zum dritten Pokalsieg in Folge gelegt. Der Double-Gewinner der vergangenen beiden Jahre setzte sich im Viertelfinale gegen die Artland Dragons Quakenbrück in der Oberfrankenhalle mit 79:65 (41:41) durch. Die heimische Arena der Bamberger Basketballer ist durch den Davis Cup im Tennis belegt.

In das Final-Four-Turnier am 24. und 25. März, für das die Telekom Baskets Bonn als Gastgeber gesetzt sind, zog auch ratiopharm Ulm ein. Der Bundesliga-Zweite bezwang die EWE Baskets Oldenburg mit 86:66 (40:34). Um den letzten Platz im Halbfinale spielen Alba Berlin und der Vorjahresfinalist Phantoms Braunschweig am 18. Februar (20.00 Uhr).

Vor 3368 Zuschauern in Bayreuth war Anthony Leon Tucker mit 21 Punkten der erfolgreichste Korbjäger der Bamberger. Nathan Peavy verbuchte für die Dragons ebenfalls 21 Zähler. 4200 Fans sahen dominierende Ulmer, die schon zur Halbzit mit sechs Punkten vorne lagen. John Bryant war mit 21 Zählern bester Punktesammler.