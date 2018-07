Frankfurt/Main (dpa) - Hoffnungen auf gute Nachrichten aus Griechenland haben den Dax am Mittwoch auf ein neues Sechsmonatshoch getrieben. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,62 Prozent höher bei 6796 Punkten und knüpfte damit nach zwei schwächeren Tagen wieder an seinen Aufwärtstrend an.

Bereits am Vortag war das Börsenbarometer zum Handelsauftakt auf den höchsten Stand seit Anfang August geklettert, wegen der Sorgen über die griechischen Schuldenprobleme aber schnell wieder abgebröckelt. Der MDax gewann am Mittwoch 0,37 Prozent auf 10 344 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,90 Prozent auf 771 Punkte vor.

Das neueste, von den internationalen Geldgebern geforderte griechische Sparprogramm soll am heutigen Mittwoch in Athen offiziell von der Regierung beschlossen werden. IG-Markets-Analyst Gregor Kuhn sah Meldungen, wonach sich die Europäische Zentralbank doch an einem Schuldenschnitt in Griechenland beteiligen könnte, als Kurstreiber.

Die Bankenwerte gehörten angesichts der positiven Erwartungen für Griechenland zu den größten Gewinnern. Die Aktien der Commerzbank sprangen an der Dax-Spitze um 6,96 Prozent auf 2,09 Euro hoch. Die Titel der Deutschen Bank verteuerten sich um 1,50 Prozent auf 34,46 Euro. Für die Papiere von Heidelberger Druck ging es nach einem geringer als befürchtet ausgefallenen Quartalsverlust um 0,75 Prozent hoch. Beim Handelskonzern Douglas sorgte die Zahlenvorlage für Kursgewinne von 0,69 Prozent. Dagegen enttäuschte der Spezialverpackungs-Hersteller Gerresheimer mit Zahlen und Ausblick, so dass die Aktien am MDax-Ende knapp 7 Prozent einbüßten.