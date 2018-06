Frankfurt/Main (dpa) - Hoffnungen auf Fortschritte in Griechenland haben den Dax auf ein Sechsmonatshoch getrieben. Der deutsche Leitindex stieg um 0,67 Prozent auf 6800 Punkte und knüpfte damit nach zwei schwächeren Tagen wieder an seinen Aufwärtstrend an. Bis Ende dieser Woche will die griechische Regierung das umstrittene neue Sparpaket auf den Weg bringen. IG-Markets-Analyst Gregor Kuhn sah Meldungen als Kurstreiber, wonach sich die Europäische Zentralbank doch an einem Schuldenschnitt in Griechenland beteiligen könnte.

