Berlin (dpa) - Hollywoodstar Angelina Jolie plant offenbar einen längeren Berlin-Aufenthalt. Bereits vier Tage vor der Premiere ihres Films «In The Land Of Blood And Honey» landete die US-Schauspielerin in Berlin, wie das Festival bestätigte. Am Samstag zeigt Jolie in der Special-Reihe der 62. Internationalen Filmfestspiele Berlin ihr Regiedebüt. Der mit serbischen, bosnischen und kroatischen Schauspielern gedrehte Film «In The Land Of Blood And Honey» erzählt eine tragische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Balkankrieges. Nach der Berlin-Premiere stellt Jolie sich den Fragen.

