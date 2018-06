Berlin (dpa) - Hollywoodstar Angelina Jolie (36) plant offenbar einen längeren Berlin-Aufenthalt. Bereits vier Tage vor der Berlinale-Premiere ihres Films «In The Land Of Blood And Honey» landete die US-Schauspielerin in Berlin, wie das Festival am Mittwoch bestätigte.

Am Samstagabend zeigt Jolie in der Special-Reihe der 62. Internationalen Filmfestspiele Berlin (9. bis 19. Februar) ihr Regiedebüt.

Der mit serbischen, bosnischen und kroatischen Schauspielern gedrehte Film «In The Land Of Blood And Honey» erzählt eine tragische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Balkankrieges. Nach der Premiere wird sich Jolie den Fragen des Publikums stellen.

«Es reicht mir einfach nicht, nur in einem neuen Action-Film zu spielen und damit glücklich zu sein», sagte Jolie dem «Spiegel». Nie sei sie glücklicher gewesen als auf dem Set zu ihrer ersten eigenen Regiearbeit. Der Film sei ihr «eine echte Herzensangelegenheit».

Jolie ist nach Medienberichten zusammen mit ihren Kindern in einem Privatjet nach Berlin gekommen. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Brad Pitt (48) zieht Jolie drei leibliche und drei Adoptivkinder auf. Laut «Bild»-Zeitung will Pitt in einer Berliner Galerie eigene Fotos ausstellen, die er während Jolies Dreharbeiten zu «In The Land Of Blood And Honey» aufgenommen hat.

