Bata/Libreville (SID) - Die "Gewehrkugeln" treffen auf die "Elefanten": Außenseiter Sambia und Top-Favorit Elfenbeinküste haben das Finale des Afrika-Cups erreicht. Während sich die Ivorer um Superstar Didier Drogba dank eines Treffers von England-Legionär Gervinho (45.) mit 1:0 (1:0) gegen Mali durchsetzten, schockte Emmanuel Mayuka (78.) den drückend überlegenenen Mitfavoriten Ghana bei Sambias 1:0 (0:0)-Triumph. Das Endspiel findet am Sonntag (20.00 Uhr) in Gabuns Hauptstadt Libreville statt.

In Bata in Äquatorialguinea platzte bereits im ersten Halbfinale das Traum-Endspiel zwischen Ghana und der Elfenbeinküste. Der viermalige Turniersieger Ghana dominierte zwar die Partie, das Tor aber machte Sambias eingewechselter Mayuka mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze. Ghanas Asamoah Gyan war zuvor mit einem Foulelfmeter (8.) an Sambias Torwart Kennedy Mweene (8.) gescheitert. Zudem flog beim WM-Viertelfinalisten von 2010 der ehemalige Kölner Derek Boateng wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz (83.).

Unter den Augen von Brasiliens Fußball-Ikone Pelé war die Elfenbeinküste in Libreville über weite Strecken der Partie gegen Mali die bessere und gefährlichere Mannschaft. Nachdem Chelsea-Stürmer Drogba (6.) und Manchester Citys Yaya Touré (16.) jeweils nur Aluminium getroffen hatten, schoss Per Mertesackers Teamkollege Gervinho vom FC Arsenal den Afrikameister von 1992 nach einem starken Solo kurz vor der Pause ins Finale.