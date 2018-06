Berlin (dpa) - Eine Bund-Länder-Kommission soll die Erkenntnisse aus der politischen Aufarbeitung der Neonazi-Morde zusammenführen. Nach dem Beschluss des Kabinetts setzte Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) das vierköpfige Gremium am Mittwoch in Berlin ein.

Es soll vor allem die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern im Zusammenhang mit der Zwickauer Neonazi-Zelle kritisch hinterfragen und Vorschläge für Verbesserungen machen.

Grundlage für die Arbeit sollen vor allem auch die Erkenntnisse von Sonderermittlern und -kommissionen in den Ländern sowie der Untersuchungsausschüsse im Bundestag und im Thüringer Landtag sein, die sich kürzlich konstituierten. Den Rechtsterroristen werden Morde an neun Kleinunternehmern türkischer und griechischer Herkunft sowie an einer Polizistin vorgeworfen. Die große Frage ist, warum die Sicherheitsbehörden die Rechtsterroristen nicht im Visier hatten.

Die Kommission bekommt einen Arbeitsstab im Bundesinnenministerium. Ihr gehören vier Mitglieder an: Berlins ehemaliger Innensenator Ehrhart Körting (SPD), Hamburgs ehemaliger Innensenator Heino Vahldieck (CDU), der Münchner Strafrechtsexperte Eckhart Müller und der frühere Bundesanwalt am Bundesgerichtshof Bruno Jost. Körting sagte, die Kommission werde auch selbst Berichte anfordern und Gespräche mit Verantwortlichen führen.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat die Art der politischen Aufklärung der Neonazi-Mordserie kritisiert. «Ich finde es fast schon skandalös, dass jetzt jede Menge Kommissionen und Ausschüsse eingesetzt werden, um Fehler bei Polizei und Verfassungsschutz zu untersuchen», sagte Wendt am Mittwoch dem Sender Phoenix. «Ich würde mir auch einmal eine Kommission wünschen, die die politischen Defizite erhellt.»