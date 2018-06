Berlin (dpa) - Die politische Aufarbeitung der Neonazi-Mordserie kommt langsam in Gang. Das Bundeskabinett will dazu heute eine Bund-Länder-Kommission einsetzen. Das Gremium soll vor allem die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern im Zusammenhang mit der Zwickauer Neonazi-Zelle hinterfragen. Grundlage sollen auch die Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse im Bundestag und im Thüringer Landtag sein. Den Rechtsterroristen um Beate Zschäpe werden Morde an neun Kleinunternehmern türkischer und griechischer Herkunft sowie an einer Polizistin vorgeworfen.

