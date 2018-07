Sydney (dpa) - Die australische Fluggesellschaft Qantas hat alle Flüge mit dem Riesenairbus A380 gestoppt, weil Mechaniker Haarrisse in den Tragflächen einer Maschine entdeckt haben.

Die zehn Maschinen sollen nach Reparaturen nächste Woche wieder zum Einsatz kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Risse hätten die Flugsicherheit nicht beeinträchtigt.

Die 36 Risse seien bei einer Routineuntersuchung an einer Maschine entdeckt worden, die nach schweren Luftturbulenzen über Indien in Singapur gelandet war. Es handele sich nicht um dieselbe Art von Haarrissen, die auf A380-Tragflächen in Europa entdeckt worden waren, teilte eine Qantas-Sprecherin mit.