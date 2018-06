New York (dpa) - Der britische Fußball-Star David Beckham (36) sieht sich selbst nicht gerne halbnackt im Fernsehen: jedenfalls nicht als Unterwäsche-Model während des amerikanischen Football-Endspiels Super Bowl.

«Ich bin ziemlich schüchtern. Als wir den Super Bowl in einem Raum mit 20 Leuten sahen und sie (die Werbung) lief, wusste ich nicht wo ich hinschauen sollte», bekannte Beckham in einem US-Radiointerview. Die Werbung zeigt ihn nur mit einem weißen Slip bekleidet. «Es war ein bisschen peinlich», so der vierfache Vater.

Seine Kinder seien allerdings begeistert von den Aufnahmen, sagte er. Allerdings glaube er auch, dass es «ihnen in ihrem Innersten ebenfalls peinlich war, weil noch andere Leute im Raum waren».