Morden in Syrien geht weiter - Arabische Beobachter ziehen ab

Damaskus (dpa) - Das syrische Regime mordet auch nach dem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Damaskus unvermindert weiter. Allein in der Protesthochburg Homs wurden heute nach Angaben von Aktivisten 68 Menschen getötet. Drei Familien seien von Milizionären in ihren Häusern massakriert worden. Westliche und arabische Staaten verstärkten den diplomatischen Druck auf Präsident Baschar al-Assad. Die Arabische Liga forderte ihre Beobachter auf, Syrien zu verlassen. Russland sprach sich vehement gegen eine militärische Einmischung aus.

Neonazi-Morde: Bund-Länder-Kommission nimmt Arbeit auf

Berlin (dpa) - Neben Untersuchungsausschüssen in Berlin und Erfurt durchleuchtet nun auch eine Bund-Länder-Kommission die jahrelang unentdeckt gebliebenen Neonazi-Morde. Innenminister Hans-Peter Friedrich setzte das vierköpfige Gremium nach der Zustimmung des Kabinetts ein. Bund und Länder sicherten ihre Kooperation zu. Die Kommission soll Vorschläge für eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern machen. Morgen kommt der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur ersten Arbeitssitzung zusammen.

Staatsanwaltschaft prüft Wulffs Sylt-Urlaub

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff gerät wegen seiner Urlaube als niedersächsischer Ministerpräsident erneut in die Schlagzeilen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat der Filmunternehmer David Groenewold für Wulff und dessen spätere Frau Bettina im Herbst 2007 einen viertägigen Hotelaufenthalt auf Sylt gebucht und zunächst bezahlt. Zur gleichen Zeit hielt sich auch Groenewold im «Hotel Stadt Hamburg» auf. Wulffs Anwalt Gernot Lehr sagte der «Bild», Wulff habe die Kosten später in voller Höhe selbst bezahlt. Die Staatsanwaltschaft Hannover prüft den Fall.

Deutschland kann Rohstoffe in Kasachstan ausbeuten

Berlin (dpa) - Begleitet von Kritik an der Menschenrechtslage in Kasachstan hat die Bundesregierung eine Rohstoffpartnerschaft mit dem autokratisch regierten zentralasiatischen Staat geschlossen. Danach sollen deutsche Unternehmen in dem Steppenstaat auch sogenannte Seltene Erden ausbeuten dürfen. Diese sind unentbehrlich für die Herstellung von Hightech-Produkten wie Flachbildschirme und Handys. Zugleich sollen sie Kasachstans Industrialisierung fördern. Die Wirtschaft feiert das Rohstoffabkommen. Menschenrechtsgruppen werfen Kasachstan Unterdrückung von Kritikern und Medien vor.

Opposition: Energiewende «ein einziges Gewürge»

Berlin (dpa) - SPD, Grüne und Linke sehen die Bundesregierung bei der Energiewende auf einem katastrophalen Weg. «Das ist ein einziges Gewürge», sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Die Energiewende sei an die Wand gefahren, bevor sie überhaupt begonnen habe. So tue sich fast nichts bei den Themen Netzausbau, Stromspeicher und Energiesparen. Bundesumweltminister Norbert Röttgen wies die Vorwürfe zurück. Gerade jetzt bei klirrender Kälte sei das Stromnetz stabil und die Versorgungssicherheit gewährleistet.

390 000 Haushalte werden erneut für Zensus befragt

Wiesbaden (dpa) - Rund 390 000 Haushalte in Deutschland müssen im Rahmen der Volkszählung erneut befragt werden. Der Grund: Im ersten Durchgang 2011 stimmten die Ergebnisse nicht mit den Daten aus den Einwohnermeldeämter überein. Die genaue Einwohnerzahl Deutschlands steht damit noch immer nicht fest. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sind ausschließlich Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern betroffen. Dort soll mit der Nacherhebung jetzt die korrekte Einwohnerzahl ermittelt werden.