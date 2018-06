Berlin (dpa) - Die beiden in Berlin festgenommenen mutmaßlichen syrischen Spione müssen in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes verkündete ihnen die Haftbefehle, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Die beiden Männer seien dringend verdächtig, in Deutschland lebende Oppositionelle planmäßig beobachtet und ausgeforscht zu haben. Die beiden Männer waren gestern in Berlin festgenommen worden. Ihnen wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.

