Ludwigshafen (SID) - Weitspringer Christian Reif (Ludwigshafen) geht in der laufenden Hallensaison nicht mehr an den Start. Der Europameister verzichtet wegen einer Mitte Januar erlittenen Fußprellung auf Wettkämpfe unter dem Dach. "Ich werde mich voll und ganz auf die wichtige Sommersaison vorbereiten", verkündete der 27-Jährige bei Facebook. Reif konzentriert sich auf die Olympia-Vorbereitung und fehlt damit auch bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Karlsruhe (25./26. Februar).