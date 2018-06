Athen (dpa) - Die Gespräche der griechischen Regierung mit den Experten der «Troika» sind am frühen Donnerstagmorgen mit einer Einigung bei den meisten Themen zu Ende gegangen. Offen ist nach Angaben des griechischen Finanzministers Evangelos Venizelos noch «ein Thema» geblieben.

Dagegen habe die griechische Seite allen anderen Parametern des harten Sparprogramms zugestimmt.

Die «Troika» besteht aus Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Das strittige Thema sind Kürzungen von Renten in Höhe von etwa 300 Millionen Euro, berichtete das Staatsradio weiter. Venizelos soll am Vormittag nach Brüssel zu einem Treffen der Eurogruppe am Donnerstagabend fliegen.