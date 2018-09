Athen (dpa) - Eine Einigung in Athen ist offenbar zum Greifen nah. Ministerpräsident Lucas Papademos soll die Verhandlungen mit der Troika noch in der Nacht abschließen. Die griechischen Spitzenpolitiker hatten sich in siebenstündigen Verhandlungen auf alle Themen außer einem einigen können. Dieses müsse noch mit der Troika - den Geldgebervertretern - besprochen werden, erklärte das Büro des Regierungschefs schriftlich. Streitpunkt soll die Kürzung von Renten sein. Das bestätigten auch Kreise der Sozialisten.

