London (SID) - Der britische Fußball-Erstligist Swansea City hat den Vertrag mit Manager Brendan Rodgers bis 2015 verlängert. Das gaben die Waliser am Donnerstag bekannt. Rodgers coacht das Team seit 2010 und führte Swansea in der vergangenen Saison über die Relegation als ersten Klub aus Wales seit 1983 in die Premier League. Derzeit rangiert Swansea auf dem zehnten Tabellenplatz.