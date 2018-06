München (SID) - Der Transfer des Schweizer Ausnahmetalents Xherdan Shaqiri zu Bayern München ist perfekt. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Basel erhält beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Vierjahresvertrag ab 1. Juli bis zum 30. Juni 2016. Dies bestätigte der FC Bayern am Donnerstag. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen, sie soll bis zu 12 Millionen Euro betragen. Der Vertrag Shaqiris in Basel wäre noch bis 2014 gelaufen.

"Es ist nicht selbstverständlich, einen solchen Transfer aus der Super League zu machen. Ich will mich bei Bayern beweisen und mit der Konkurrenz messen", sagte Shaqiri am Donnerstag in Basel und ergänzte: "Ich wurde von halb Europa gejagt. Es war seit zwei, drei Jahren ein Hin und Her. Viel wurde geschrieben. Es freut mich, dass es jetzt ein Top-Klub wie Bayern geworden ist."

Bayerns Sportdirektor Christian Nerlinger freute sich wiederum, "dass wir eines der umworbensten Talente des europäischen Fußballs verpflichten konnten". Trainer Jupp Heynckes ist schon jetzt überzeugt, "dass Xherdan mit seiner Spielintelligenz und seinen Dribblings unsere Mannschaft verstärken wird. Ich habe ihn seit einiger Zeit beobachtet und bin überzeugt, dass er für den FC Bayern ein wichtiger Spieler werden kann."

Shaqiri hatte am Dienstag die sportärztliche Untersuchung absolviert und abschließende Gespräche mit Nerlinger in München geführt. Der 1,69 m große Shaqiri gilt im Mittelfeld als Alternative zu den Superstars Franck Ribéry und Arjen Robben. Er hat bei Basel aber auch schon als Außenverteidiger ausgeholfen.

"Der Wechsel macht Sinn. Ich habe Uli Hoeneß schon vor etwa einem Jahr gesagt, dass Xherdan ein außergewöhnlicher Spieler ist, ein anpassungsfähiger Mensch, der jederzeit in einer Top-Mannschaft spielen kann", sagte Ottmar Hitzfeld, Nationaltrainer der Eidgenossen.

Pikant ist, dass Shaqiri mit dem FC Basel im Achtelfinale der Champions League noch auf den FC Bayern trifft. Das Hinspiel in Basel findet am 22. Februar statt, das Rückspiel steigt am 13. März. "Ich hoffe, ich komme in der Champions League weiter und kann mich gut aus Basel verabschieden", sagte er zum brisanten Duell mit seinem neuen Arbeitgeber.