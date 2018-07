Berlin (dpa) - Deutschland weist vier syrische Diplomaten aus. Die vier Mitarbeiter der syrischen Botschaft haben nun drei Tage Zeit, um Deutschland zu verlassen. Die Ausweisung steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Einschüchterungsversuchen des syrischen Regimes gegen Oppositionelle, die in der Bundesrepublik leben. Bei den vier Diplomaten handelt es sich um drei Männer und eine Frau, die in der Botschaft angestellt waren. Diese Woche waren bereits zwei mutmaßliche syrische Spione festgenommen worden, die nun in Untersuchungshaft sitzen.

