Berlin (dpa) - Aus Protest gegen die Einschüchterung von syrischen Regimegegnern in Deutschland hat die Bundesregierung vier Diplomaten ausgewiesen. Außenminister Guido Westerwelle drohte zugleich mit weiteren Strafmaßnahmen. In den vergangenen Monaten hatten Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, die im Ausland leben, immer wieder über Einschüchterungsversuche berichtet. Zudem verwies Westerwelle auf die «politische Gesamtlage» in Syrien. Dort hält sich das Assad-Regime mit einem brutalen Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung an der Macht.

