New York (dpa) - Nach fast elf Monaten der Gewalt in Syrien könten die Vereinten Nationen jetzt Beobachter in das Land entsenden. Man erwäge eine gemeinsame Mission mit der Arabischen Liga, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon nach einer Tagung des Sicherheitsrats. Liga-Generalsekretär Nabil al-Arabi habe gesagt, dass die Beobachtermission der Liga nach Syrien zurückkehren solle. Er habe die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. Die UN würden sich das jetzt überlegen. Möglich sei auch ein UN-Sondergesandter für Syrien.

