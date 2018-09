Neufahrn (dpa) - Die seit zehn Tagen stillgelegte Großbäckerei Müller-Brot will in einer Woche wieder die Produktion aufnehmen. Die Geschäftsleitung bat beim Landratsamt Freising um einen Abnahmetermin am Freitag in einer Woche. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit waren in der Großbäckerei in Neufahrn Kakerlaken und Mäusekot im Mehl, aber nicht in fertiger Ware selbst gefunden worden. Eine Gesundheitsgefährdung habe nicht bestanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.