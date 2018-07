Düsseldorf (SID) - Das Duell zwischen Kugelstoß-Weltmeister David Storl und dem polnischen Olympiasieger Tomasz Majewski ist einer der Höhepunkte des Leichtathletik-Hallenmeetings am Freitagabend in Düsseldorf. Storl (Chemnitz) und Majewski treffen zudem auf den viermaligen Weltmeister Christian Cantwell (USA) und Hallen-Europameister Ralf Bartels (Neubrandenburg).

Neben Majewski sind in Pamela Jelimo (Kenia) und Dayron Robles (Kuba) zwei weitere Peking-Olympiasieger am Start. 800-m-Spezialistin Jelimo läuft in Düsseldorf die 1500 m, Robles ist Favorit über 60 m Hürden. Im Hürdensprint der Frauen kommt es zum Duell zwischen Hallen-Weltmeisterin Lolo Jones (USA) und der Kanadierin Perdita Felicien, 2003 Freiluft-Weltmeisterin in Paris.

Im Dreisprung trifft die zweimalige Weltmeisterin Yargelis Savigne (Kuba) auf die deutsche Rekordhalterin Katja Demut (Jena). Hallen-Europarekordler Sebastian Bayer (Hamburg) bekommt es im Weitsprung unter anderem mit dem Olympiazweiten Godfrey Mokoena (Südafrika) zu tun. Über 5000 m ist der erst 18 Jahre alte Kenianer Isiah Kiplangat Koech am Start, der im Vorjahr in Düsseldorf die viertbeste jemals unter dem Hallendach gelaufene Zeit (12:53,29) erzielt hatte.