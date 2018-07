New York (dpa) - Erster Gala-Auftritt als Single: Heidi Klum (38) hat zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Trennung von Ehemann Seal (48) an einer öffentlichen Veranstaltung in New York teilgenommen.

Klum selbst veröffentlichte am Mittwochabend während des Events einer Aidsstiftung ein Bild von sich und dem Designer Roberto Cavalli über den Kurzmitteilungsdienst Twitter. Das Topmodel, im schwarzen Abendkleid und mit streng nach hinten gekämmten Haaren, lächelt darauf direkt in die Kamera. Der Schnappschuss zeigt auch: an ihrer linken Hand steckt noch ein Ring.

Wie die Zeitung «New York Daily News» am Donnerstag berichtete, war Klum bei der Benefizveranstaltung der American Foundation for AIDS Research (amfAR) im New Yorker Restaurant «Cipriani» zu Gast.

Am 23. Januar hatten Klum und der Sänger Seal bekanntgegeben, dass sie nach sieben Ehejahren getrennte Wege gehen. «Wir haben uns auseinandergelebt», hieß es in einer Mitteilung des einstigen Traumpaares.

Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne und eine gemeinsame Tochter im Alter von zwei bis sechs Jahren. Seal hat auch Tochter Leni (7) aus Klums früherer Beziehung mit dem italienischen Sportmanager Flavio Briatore (61) adoptiert.

In mehreren Interviews hat der britische Popsänger Seal seitdem betont, seinen Ehering vorerst nicht ablegen zu wollen.

Heidi Klums Twitter-Foto

Bericht «New York Daily News»