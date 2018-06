Frankfurt/Main (dpa) - Royaler Besuch in Frankfurt: Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat sich am Mittwochabend ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt eingetragen. Die gut gelaunte Mette-Marit trug trotz der Winterkälte ein elegantes blassrosa Kleid, darüber einen schwarzen Blazer.

Oberbürgermeisterin Petra Roth begrüßte die 38-Jährige im Kaisersaal des Römers. Die Kronprinzessin war anlässlich der Ausstellungseröffnung «Edvard Munch. Der Moderne Blick» in der Schirn angereist. Die Munch-Werkschau ist eine Kooperation des Städels mit dem Centre Pompidou in Paris und dem Munch-Museum in Oslo.

In Frankreich hatte die Ausstellung fast eine halbe Million Besucher angelockt. Munchs (1863-1944) berühmtes Gemälde «Der Schrei» ist nicht dabei. Zu sehen sind dafür mehr als 140 Arbeiten, die vor allem aus dem Spätwerk des Norwegers stammen.

