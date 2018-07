Hamm (dpa) - Zwei Tote und fünf Verletzte hat die Polizei im westfälischen Hamm in einer Wohnung entdeckt. Wahrscheinlich habe eine defekte Heizung die Familienmitglieder im Alter zwischen 7 und 57 Jahren vergiftet, berichtet die Polizei. Ermittler untersuchen nun die genauen Hintergründe. Ein junger Mann war in der Nacht auf die Tragödie gestoßen: Er wollte nach seinem 18-jährigen Freund fragen, weil dieser seit mehreren Tagen nicht mehr zur Schule gekommen war. Als der junge Mann in das beleuchtete Haus schaute, sah er zwei leblose Menschen und rief die Polizei.

