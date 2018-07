NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag im New Yorker Handel um die Marke von 1,33 US-Dollar gependelt. Deutliche Fortschritte bei den Verhandlungen in Griechenland trieben in Richtung eines Zweimonatshochs, bevor er zuletzt wieder bei 1,3290 Dollar notierte. Das Amt des griechischen Ministerpräsidenten hatte bestätigt, dass sich die Parteien in Athen auf Sparmaßnahmen geeinigt haben. Im frühen Handel war der Euro zwischenzeitlich bis auf 1,3125 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3288 (Mittwoch: 1,3274) Dollar festgesetzt.

Der Zinsentscheid der EZB brachte indes kaum Impulse an den Märkten. Dass die Geldpolitik zunächst unverändert und der Leitzins konstant bei 1,0 Prozent bleiben würde, war von Anlegern ebenso erwartet worden wie die erneute Lockerung des Rahmens für Sicherheiten, die Banken bei der EZB gegen Kredite verpfänden können. Zu einer möglichen Beteiligung der Notenbank am griechischen Schuldenschnitt hatte EZB-Chef Mario Draghi sich auf der Pressekonferenz dagegen nicht eindeutig geäußert.