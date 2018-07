New York (SID) - Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird zum elften Mal seit seiner Premiere 2002 am alljährlichen Allstar-Game der nordamerikanischen Profiliga NBA teilnehmen. Der Würzburger, der die Dallas Mavericks in der vergangenen Saison zum ersten Titel in der Klubgeschichte geführt hatte, wurde von den Trainern der West-Auswahl als Reservespieler für die Begegnung gegen den Osten am 26. Februar in Orlando/Florida nominiert. Bei der Wahl unter den Forwards der Western Conference hatte Nowitzki nur den vierten Platz belegt.

Mit 468.435 Stimmen lag Deutschlands Sportler des Jahres hinter Kevin Durant von den Oklahoma City Thunder (1.345.566), Blake Griffin von den Los Angeles Clippers (876.451) und Pau Gasol von den Los Angeles Lakers (470.353). Der beste deutsche Basketballer war zweimal (2007 und 2010) von den Fans in die Startformation gewählt worden. Zwar hatte er auch 2009 zu Beginn gespielt, aber nur, weil sich der gewählte Teamkollege verletzt hatte.

Dominiert werden die Startformationen des Westens und den Ostens von Los Angeles und Miami, die sechs der zehn Spieler stellen. In der Western Conference stehen mit Kobe Bryant, Andrew Bynum (Lakers), Chris Paul und Blake Griffin (Clippers) vier Spieler aus der Stadt der Engel in der ersten Fünf. Komplettiert wird die Startaufstellung von Kevin Durant. Im Osten wurden die Heat-Stars LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony (New York Knicks), MVP Derrick Rose (Chicago Bulls) und Dwight Howard (Orlando Magic) in die Startformation gewählt.