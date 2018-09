Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat sich nach «Kicker»-Informationen mit Trainer Markus Babbel auf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014 geeinigt.

Der frühere Coach von Hertha BSC Berlin tritt demnach wie erwartet die Nachfolge des am Vortag beurlaubten Holger Stanislawski an. Der Club wollte die Dauer des Vertrages am Freitagvormittag noch nicht bestätigen und verwies auf die für 11.30 Uhr anberaumte Pressekonferenz.

