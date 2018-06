Köln (SID) - (SID) - Die widrigen Witterungsverhältnisse sorgen für eine Absagenflut in der 3. Fußball-Liga. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits sechs Partien abgesagt wurden, fällt auch die für Samstag angesetzte Begegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld den Minustemperaturen zum Opfer. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.