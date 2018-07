Berlin (dpa) - Einen Tag nach seinem 80. Geburtstag hat der Maler Gerhard Richter eine große Werkschau in Berlin vorgestellt. Die Neue Nationalgalerie zeigt von Sonntag an bis zum 13. Mai rund 130 Gemälde sowie fünf Skulpturen aus allen Schaffensperioden des Künstlers.

In die Auswahl war Richter eng eingebunden. «Wir wollten das Spannendste zeigen», sagte der 80-Jährige am Freitag gut gelaunt, aber etwas wortkarg vor Journalisten. «Wir haben unser Bestes versucht.» Richter gilt als einer der wichtigsten - und der teuersten - Künstler der Gegenwart. Die spektakuläre Werkschau entstand in Zusammenarbeit mit der Londoner Tate Modern und dem Centre Pompidou in Paris.

