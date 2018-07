Berlin (dpa) - Rosenstolz haben das Tempo herausgenommen - zwangsläufig nach der Erkrankung von Peter Plate. Weniger erfolgreich ist das Berliner Duo deshalb nicht.

Das aktuelle Album «Wir sind am Leben» war im letzten Jahr eines der bestverkauften Alben in Deutschland und hat Platin-Status erreicht. Zudem gab es einen Bambi für das Comeback nach der Burn-out-Pause und kürzlich eine Echo-Nominierung in der Kategorie «Beste Band Rock/Pop National».

Eine neue Tournee steht erst einmal nicht an, dafür aber gibt es mit «Lied von den Vergessenen» eine neue Single-Auskopplung aus dem Erfolgs-Album «Wir sind am Leben». Den brandneuen Song «Wie lang kann ein Mensch tanzen?» begleitet auch ein in Barcelona gedrehter Kurzfilm, in dem die spanische Ballerina Alicia Lluís anmutig und sehr bewegend tanzt. Remixe (u.a. von Hurts) ergänzen das neue Rosenstolz-Package.

Webseite